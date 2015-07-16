日本众议院通过新安保法案 抗议者充斥议会内外

路透东京7月16日（记者 Linda Sieg） - 日本众议院周四通过了新安保法案，将首次允许日本在二战后派兵海外作战。数以千计的抗议者昨夜反复高喊口号，高举“不要战争、不要杀戮”的标语。

众议院和平安全法制特别委员会周三表决通过了新安保法案，引发大规模抗议，更多抗议还在计划中。

55年前，安倍的外祖父岸信介推动议会强行通过修订后的美日安保条约，随后发生的抗议导致岸信介下台。

组织者称，抗议人数达到了10万，他们在议会附近集结。很多人坚持到了深夜，高喊口号，高举“安倍下台”、“不要战争、不要杀戮”和“废除新安保法案”等标语。周四抗议者再次聚集，不过降雨可能影响人数。

新安保法案现在将被提交给参议院，如果60天后没有进行投票，将返回众议院，届时安倍的执政联盟可以凭借三分之二的多数票批准该法案，使之成为法律。

安倍称，采取更大胆的安全政策立场对于应对来自中国崛起等方面的挑战至关重要。美国对该提法表示欢迎。

“日本周边的安保形势更加严峻，”安倍在议会投票后对记者们说道。“该法案对保护日本人民的生命和防止战争至关重要。”

日本在野党抵制投票。

反对者们称，新安保法案违背了日本的和平宪法，并可能让日本卷入美国主导的在全球各地的冲突。

“反对的声音越来越大，”在野党民主党领导人冈田克在投票开始前说道。“安倍首相，你应该承认你没有获得人民的理解，应该立即撤回该法案。”（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。