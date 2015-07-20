路透东京7月20日 - 日本首相安倍晋三为新安保法案进行辩护。此前调查显示安倍政府的支持率下降。该法案引发民众抗议，因担忧其违反日本和平主义宪法。

新安保法案将允许日本行使集体自卫权，已经在日本众议院获得通过，将在参议院进行讨论。

“有人将该立法与一些画面相联系，一些人将其称为‘战争法案’，还讨论征兵。这是错误的。”安倍说道，并称新安保法案将降低战争的风险，而不是提升。

当被问及中国军方展现的自信是否为新安保法案出台的原因时，安倍称安全环境正在恶化，但拒绝点名中国。

日本共同社周六公布的调查显示，安倍政府的支持率下降10个点至37.7%。安倍政府的不支持率为51.6%，是2012年12月安倍上台以来首次突破50%。

安倍称，数字“不好看”，可能是对法案的误解所致。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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