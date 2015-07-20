美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透东京7月20日 - 日本首相安倍晋三为新安保法案进行辩护。此前调查显示安倍政府的支持率下降。该法案引发民众抗议，因担忧其违反日本和平主义宪法。
新安保法案将允许日本行使集体自卫权，已经在日本众议院获得通过，将在参议院进行讨论。
“有人将该立法与一些画面相联系，一些人将其称为‘战争法案’，还讨论征兵。这是错误的。”安倍说道，并称新安保法案将降低战争的风险，而不是提升。
当被问及中国军方展现的自信是否为新安保法案出台的原因时，安倍称安全环境正在恶化，但拒绝点名中国。
日本共同社周六公布的调查显示，安倍政府的支持率下降10个点至37.7%。安倍政府的不支持率为51.6%，是2012年12月安倍上台以来首次突破50%。
安倍称，数字“不好看”，可能是对法案的误解所致。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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