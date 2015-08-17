日本明仁天皇在二战纪念活动上表示“深刻反省”

路透东京8月15日（记者 Kiyoshi Takenaka/Linda Sieg） - 日本明仁天皇周六在纪念二战结束70周年的活动上称，对战争“深刻反省”，这与他往年的措辞不同，可能被视为是对首相安倍晋三的微妙指责。

安倍周五对日本在二战中造成的灾难表示“极大的悲痛”，但表示日本未来的几代人不必为过去的错误不断道歉。安倍没有提出自己新的道歉。

“反思过去、牢记对上一次战争的深刻反省，我诚挚地希望战祸永远不再重演，”现年81岁的明仁天皇在其父裕仁天皇宣布日本战败的纪念日活动上说道。

“我和全体日本人民一道向在战争中失去生命的人表示诚挚的悼念，既包括战场上也包括其他地方，并为世界和平和日本的继续发展祈祷。”

明仁天皇以前曾表示过反省，但没有在年度纪念日上表达过。日本宪法禁止天皇扮演任何政治角色，因此他的评论需要仔细斟酌。

安倍周六向靖国神社献上“玉串料”（祭祀费），但未亲自前往参拜。三名内阁部长和自民党政调会长稻田朋美以及很多保守派议员参拜了靖国神社。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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