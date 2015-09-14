调查显示多数日本民众反对新安保法案

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透东京9月14日 - 日本《朝日新闻》周一发布的调查结果显示，日本超过半数的选民反对政府本月推动国会通过新安保法案的计划。
尽管民众非常反对，首相安倍晋三所在的执政党仍希望在9月27日议会休会前通过该法案。日本国会参议院本周料进行投票。
周末进行的调查显示54%的受访者反对该立法，29%的受访者支持，68%的受访者认为无需在当前的议会会期通过该法案。
四分之三的受访者表示辩论不够充分，这和其他调查的结果相近。
调查显示，安倍政府的支持率降至36%，是安倍2013年12月上台以来的最低水平，上个月的支持率为38%。安倍的不支持率从41%上升至42%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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