调查显示多数日本民众反对新安保法案

路透东京9月14日 - 日本《朝日新闻》周一发布的调查结果显示，日本超过半数的选民反对政府本月推动国会通过新安保法案的计划。

尽管民众非常反对，首相安倍晋三所在的执政党仍希望在9月27日议会休会前通过该法案。日本国会参议院本周料进行投票。

周末进行的调查显示54%的受访者反对该立法，29%的受访者支持，68%的受访者认为无需在当前的议会会期通过该法案。

四分之三的受访者表示辩论不够充分，这和其他调查的结果相近。

调查显示，安倍政府的支持率降至36%，是安倍2013年12月上台以来的最低水平，上个月的支持率为38%。安倍的不支持率从41%上升至42%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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