日本议员称参议院一委员会通过新安保法案

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京9月17日（记者 Linda Sieg） - 日本周四向通过新安保法案又迈进了一步。该法案将首次允许日本在二战后派兵海外作战。
首相安倍晋三称，安全政策的改变对应付中国崛起等挑战至关重要。但该法案引发抗议，并导致安倍的支持率迅速下滑。
反对者称该法案违反和平宪法，担忧日本可能卷入美国领导的冲突中。
日本执政党自民党成员佐藤正久（Masahisa Sato）对NHK电视台称，参议院一委员会在一场混乱的会议后通过了该法案。该会议在电视上直播，反对派议员试图动手阻止投票，称投票是不可接受的。
安倍所在的执政党在参议院占多数，但反对党曾声称将使用拖延战术，试图阻止该法案在9月27日议会休会前通过。
周三，议会附近聚集了数千名示威者，他们高喊“取消战争法案”和“安倍下台”。他们周四又再次集会。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。