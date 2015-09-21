日本新安保法案通过后安倍内阁的支持率下滑

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京9月21日 - 周一公布的调查显示，日本新安保法案通过后，首相安倍晋三的支持率下降。
日本经济新闻公布的民调表明，安保内阁的支持率较上月下降6个百分点至40%，不支持率上升7个百分点至47%。
调查指出，该法案的不支持率为54%，主要因为外界认为政府解释的不够详细。只有31%的受访者支持该法案。
朝日新闻、美日新闻和读卖新闻的调查也都显示安倍内阁的支持率下降以及公众反对新安保法案。
日本经济新闻称，新安保法案并没有让主要的反对党受益多少，民主党的支持率只比上个月上升了3个百分点至12%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。