日本新安保法案通过后安倍内阁的支持率下滑

路透东京9月21日 - 周一公布的调查显示，日本新安保法案通过后，首相安倍晋三的支持率下降。

日本经济新闻公布的民调表明，安保内阁的支持率较上月下降6个百分点至40%，不支持率上升7个百分点至47%。

调查指出，该法案的不支持率为54%，主要因为外界认为政府解释的不够详细。只有31%的受访者支持该法案。

朝日新闻、美日新闻和读卖新闻的调查也都显示安倍内阁的支持率下降以及公众反对新安保法案。

日本经济新闻称，新安保法案并没有让主要的反对党受益多少，民主党的支持率只比上个月上升了3个百分点至12%。（完）