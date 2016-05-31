日本众议院否决针对安倍内阁的不信任案

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京5月31日 - 日本众议院周二否决了针对首相安倍晋三内阁的不信任案，该议案由四个反对党提交，指责安倍的经济和其他政策。
反对党指出，料于周三宣布的推迟上调消费税表明安倍承认其重振经济的努力不仅失败而且增加了不平等。
安倍曾推迟上调消费税，并于2014年12月提前举行选举；外界猜测安倍可能再次这么做。日本参议院将于7月举行选举。
日本执政党一名高级官员周一表示，他认为安倍没有这样的计划。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。