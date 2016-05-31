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时事要闻 | 2016年 5月 31日 星期二 17:22 BJT

日本众议院否决针对安倍内阁的不信任案

路透东京5月31日 - 日本众议院周二否决了针对首相安倍晋三内阁的不信任案，该议案由四个反对党提交，指责安倍的经济和其他政策。

反对党指出，料于周三宣布的推迟上调消费税表明安倍承认其重振经济的努力不仅失败而且增加了不平等。

安倍曾推迟上调消费税，并于2014年12月提前举行选举；外界猜测安倍可能再次这么做。日本参议院将于7月举行选举。

日本执政党一名高级官员周一表示，他认为安倍没有这样的计划。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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