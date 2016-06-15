日本东京都知事舛添要一因挪用资金丑闻辞职

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京6月15日（记者 Elaine Lies） - 日本东京都知事舛添因挪用纳税人资金广受指责，于周三辞职。
这是东京赢得2020年夏季奥运会主办权以来辞职的第二位东京都知事。官员们称，舛添要一的离任不会影响奥运会的准备工作。
舛添要一屡次拒绝解释其使用公共资金支付家庭旅行、购买艺术品和为孩子购买连环画，面临的辞职压力越来越大。
他在东京都议会计划举行的不信任投票前数小时辞职，因为他已维持不住该职位。
首相安倍晋三所在的自民党与舛添要一会面，要求他辞职，担心他继续任职可能影响下月举行的参议院选举。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。