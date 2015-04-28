日本自民党希望在2018年年底前修改和平宪法

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月27日 - 日本自民党的一名重要国会议员称，该党希望在2018年底前修改日本宪法，解除对日相安倍提出的防卫战略的限制。

安倍对安全防卫政策作出大幅调整，解除了对日本向海外派兵的限制，让日本战后的和平宪法面临修改压力。日本内阁去年7月作出上述决定，未来几个月这些修改将生效，且在预计出炉周一的美日防卫合作指针修订版中或有所体现。

“内阁决议和正在起草的立法草案触及宪法的极限，”日本自民党宪法修改委员会领导人船田元（Hajime Funada）说道。

“如果我们希望获得更大的灵活性，那么有必要修改第九条，”他近期接受路透采访时表示。

日本宪法第九条的字面意思是不允许日本拥有军队，之后历届日本政府的解读为允许日本拥有自卫队。

日本保守派出于国家荣誉也希望修改美国起草的日本和平宪法。

成功修改宪法将被视作自民党的重大标志性胜利，该党在过去60年大部分时间里执政，但均未能修改宪法第九条。

船田元表示，未来三年是修改宪法的时间窗口，因为在2018年年底前无需进行国会众议院选举，安倍有望在9月举行的自民党党内选举中再次获得自民党领导人三年任期。

“这段时间里，如果可能的话，我们希望修改宪法，包括第九条。”（完）