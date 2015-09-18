日本议员称参议院一委员会通过新安保法案

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月17日（记者 Linda Sieg） - 日本周四向通过新安保法案又迈进了一步。该法案将首次允许日本在二战后派兵海外作战。

首相安倍晋三称，安全政策的改变对应付中国崛起等挑战至关重要。但该法案引发抗议，并导致安倍的支持率迅速下滑。

反对者称该法案违反和平宪法，担忧日本可能卷入美国领导的冲突中。

日本执政党自民党成员佐藤正久（Masahisa Sato）对NHK电视台称，参议院一委员会在一场混乱的会议后通过了该法案。该会议在电视上直播，反对派议员试图动手阻止投票，称投票是不可接受的。

安倍所在的执政党在参议院占多数，但反对党曾声称将使用拖延战术，试图阻止该法案在9月27日议会休会前通过。

周三，议会附近聚集了数千名示威者，他们高喊“取消战争法案”和“安倍下台”。他们周四又再次集会。（完）