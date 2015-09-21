日本新安保法案通过后安倍内阁的支持率下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月21日 - 周一公布的调查显示，日本新安保法案通过后，首相安倍晋三的支持率下降。
日本经济新闻公布的民调表明，安保内阁的支持率较上月下降6个百分点至40%，不支持率上升7个百分点至47%。
调查指出，该法案的不支持率为54%，主要因为外界认为政府解释的不够详细。只有31%的受访者支持该法案。
朝日新闻、美日新闻和读卖新闻的调查也都显示安倍内阁的支持率下降以及公众反对新安保法案。
日本经济新闻称，新安保法案并没有让主要的反对党受益多少，民主党的支持率只比上个月上升了3个百分点至12%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”