日本东京都知事舛添要一因挪用资金丑闻辞职

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月15日 - 日本东京都知事舛添因挪用纳税人资金广受指责，于周三辞职。
这是东京赢得2020年夏季奥运会主办权以来辞职的第二位东京都知事。官员们称，舛添要一的离任不会影响奥运会的准备工作。
舛添要一屡次拒绝解释其使用公共资金支付家庭旅行、购买艺术品和为孩子购买连环画，面临的辞职压力越来越大。
他在东京都议会计划举行的不信任投票前数小时辞职，因为他已维持不住该职位。
首相安倍晋三所在的自民党与舛添要一会面，要求他辞职，担心他继续任职可能影响下月举行的参议院选举。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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