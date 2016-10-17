日本反核政治新秀赢得地方选举 东电重启核电站的努力遇阻

路透日本新泻10月16日 - 日本一名反对核能的候选人周日赢得一场地方选举，对东京电力(9501.T)试图重启全球最大核电站的努力构成打击，对政府的能源政策也构成挑战。

日本媒体报导，现年49岁的米山隆一赢得新泻县知事的选举，这场选举被有关柏崎刈羽核电站未来以及核安全的担忧主导。

“就像我对大家承诺的那样，在目前情况下，虽然我们无法保护你们的生命和生活方式，但我明确宣布我不同意重启(核电站)，”米山隆一对支持者称。

当媒体开始预计米山隆一可胜选，击败有自民党支持、起初被看好可轻松胜选的67岁前长冈市市长森民夫时，群众中爆出“万岁”的欢呼。安倍晋三所属的自民党支持核能。

日本放送协会(NHK)报导称，在新泻地区选票开出93%时，米山隆一已获得逾50万票，而森民夫获得约43万票。

森民夫为没能赢得选举，向支持者道歉。他曾是建设省(现为国土交通省)的国家公务员。

曾四度竞选落败的米山隆一，承诺将继续之前的政策，即将卸任的新泻县知事长久以来均反对东电重启核电厂的企图；供应约日本三分之一电力的东电推进将重启核电站。

2012年收归政府控制的东京电力，对于安倍政府的能源政策至关重要；该政策依赖于重启更多的、一度可满足全国30%需求的反应堆。

“谈论的是柏崎刈羽核电站，但我认为该选举结果将影响全国的核电重启，”日本经济产业省原官员古贺茂名说道，他对重启核电以及安倍政府持批评态度。

古贺茂名告诉路透，米山隆一与对重启核电也持怀疑态度的鹿儿岛新当选知事三反园训联合起来十分重要。“没有其他人的强力支持，不容易挑战东电，”他说道。

东电发言人Tatsuhiro Yamagishi称，公司不会对新泻县知事的选择置评，但会尊重选举结果，并会努力在柏崎刈羽核电站的管理上吸取福岛核灾的教训。(完)