（更正）安倍内阁重组保留核心成员 女性占提名三分之一

(更正：内文第一段改为“引入一名党内竞争对手”，非“引入一名反对党成员”)

路透东京9月3日 - 日本首相安倍晋三周三宣布了内阁重组提名，这次安倍引入一名党内竞争对手，提名近三分之一的职务由女性担任，但保留了核心的内阁大臣。这次重组旨在团结党派并改善形象。

核心内阁大臣，包括65岁的内阁官房长官菅义伟、73岁的日本财务大臣麻生太郎、65岁的经济财政大臣甘利明和57岁的外务大臣岸田文雄，仍继续留任，这暗示了政策的连续性。

内阁官房长官菅义伟在记者会上宣布了内阁成员名单。

新的内阁面临一系列棘手问题。比如安倍必须决定明年10月是否继续将消费税上调至10%，第一步上调已经引起经济大幅萎缩。此外安倍的党派还将面临地方选举。

此外，安倍还希望与中国的峰会能修复因领土争端及日本战争历史而受损的两国关系。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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