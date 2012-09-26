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时事要闻 | 2012年 9月 26日 星期三 14:08 BJT

前首相安倍晋三成日本自民党新党首 或成为下任首相

路透东京9月26日电---日本主要反对党--自民党周三投票选出日本前首相安倍晋三作为该党新总裁.

由於民调显示,在料于未来数月内举行的众议院选举中,自民党将赢得多数席次,从而赢得组建新政府的主导权,现年58岁的安倍晋三或将成为日本下一任首相.

--编译 丁琦;审校 徐文焰

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