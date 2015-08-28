特写：日本学生团体成为反战示威生力军

图为8月21日，东京，学生团体领袖Aki Okuda在议会大厦附近的抗议活动中。 REUTERS/Thomas Peter

路透东京8月28日（记者 Linda Sieg/Teppei Kasai） - 夜色中，Aki Okuda身穿短裤和T恤，手拿麦克风，站在人群前，身后是日本国会大厦。

“不要战争”，“保护宪法”，“安倍下台”，他高喊口号，还带着嘻哈的节奏，身后的人群跟着高呼。

23岁的Okuda是一个学生团体的创立者之一。该团体加入了反对日本首相安倍晋三强推新安保法案的浪潮。批评人士称，安倍晋三此举违反和平宪法，可能让日本卷入美国主导的战争。

这个学生团体名为“自由民主主义学生紧急行动”（SEALDs），也在改变日本学生对政治漠不关心或右翼书呆子的形象。

自从1960年代以来，日本未发生过重大的学生抗议活动，民众示威的主要参与者是头发花白的左翼活动人士。

而这种局面随着SEALDs每周在国会大厦附近组织集会活动而发生改变。

安倍强推的新安保法案，以内阁会议就重新解读和平宪法出台的决议为基础，基于该法案日本自卫队可赴海外作战。

“如果一届政府单凭他们的解读就能够作出改变，那么宪法本身就被改变了，政府就可以为所欲为了。”Okuda告诉路透。他身穿的T恤上印着“打倒法西斯”。

2013年12月，当时学生们对国会通过《特定秘密保护法案》深感震惊，于是成立了SEALDs，目前有近400名成员。

“一名电视播音员曾说‘今天，民主已结束’”Okada说道，他回忆起国会通过保密法案当天的情形，“但我们认为，如果有结束，那就还会有开始。”

SEALDs正与十多个公民活动组织合作，组织周日抗议集会，组织者希望能吸引10万人参加。

SEALDs更展现出年轻人的激情，他们期望能有更多人参加集会，譬如超过30万人的规模，这将媲美1960年迫使安倍的外祖父岸信介下台的民众抗议活动规模。

“他们激励了其他年龄层，”东京上智大学（Sophia University）教授Koichi Nakano说，“SEALDs展现的印象是，你可以普通、时尚但同时又关心政治。”

68岁的Kazuto Nakayama参加了上周的抗议活动。他说,现在是“老一辈”交棒的时候了。他说：“我认为，没有年青人的力量，我们就无法改变日本。”

Okuda承认，因反对党内部分裂且在国会席位处于劣势，因此要阻止新安保法案很困难。

分析人士称，推倒安倍须从长计议，但民众对新安保法案的强烈反对很可能让自民党不敢再推动更激进的改变，譬如正式修订和平宪法。

学生们已将目光投向2016年7月的参议院选举，届时投票年龄下限将从20岁降至18岁，他们将此视为削弱自民党势力的契机。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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