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时事要闻 | 2014年 11月 13日 星期四 13:17 BJT

日本自民党资深议员称看来安倍已决定进行提前选举--时事社

路透东京11月13日 - 日本时事新闻社报导，自民党一名资深议员周四称，看来首相已经决定进行提前选举。

“看来安倍晋三终于下定了决心，认为他决定走向选民的想法是合理的，”大岛理森称。

目前外界对于安倍进行提前选举的揣测升温。日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。 (完)

(编译 艾茂林; 审校 白云)

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