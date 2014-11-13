日本自民党资深议员称看来安倍已决定进行提前选举--时事社

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透东京11月13日 - 日本时事新闻社报导，自民党一名资深议员周四称，看来首相已经决定进行提前选举。
“看来安倍晋三终于下定了决心，认为他决定走向选民的想法是合理的，”大岛理森称。
目前外界对于安倍进行提前选举的揣测升温。日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。 (完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）