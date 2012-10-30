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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:35 BJT

日首相暗示大选可以等 激怒在野党

日本首相野田佳彦周一明确表示，并不急於召集大选，提到很多工作尚未完成，以及“政治真空”的风险。他的讲话可能激怒在野党，後者一直敦促野田佳彦按照承诺早日举行大选。路透

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