日本多数企业明年不想加薪 首相安倍的希望恐落空--调查

路透东京12月29日 - 据路透的一项调查，日本大型企业明年计划向股东返还多余现金，而不是响应安倍晋三首相的呼吁用于提高工资。

结束实质薪资连续17个月下降的势头，对于安倍经济刺激政策能否取得成功至关重要。

然而47家受访企业中，计划2015年提高薪资的企业仅勉强够十分之一。70%以上的企业表示要把现金储备用于派息和回购股票，其中的多数企业还把投资排在加薪前面。

虽然安倍的货币与财政刺激政策帮助企业获利与现金大增，但企业却不愿意提高薪资，部分原因在于不确定能否把加薪成本通过提高价格转嫁给消费者。

据央行数据，非金融企业在9月末坐拥233万亿日圆(1.94万亿美元)的现金与存款，创出最高记录水平，比安倍两年前上台时高出12%。

但路透在12月15日当周进行的调查显示，大型绩优公司不想提高薪资，甚至不想保持与微弱的通胀同步的加薪速度。而雇用日本大多数工人的规模较小的企业，在加薪方面通常落后于大型企业。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。