调查：日圆走软料推动日经指数明年上涨16%

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
* 美国经济复苏和日圆走软的预期提振日经指数
* 市场预期企业获利增长
* 出口、金融、房地产类股或上涨
* 风险包括消费税上调
路透东京12月12日 -一项路透调查周四显示，日圆走软预计将有助于提振企业获利，并推动日本股市日经指数明年实现两位数涨幅。
根据路透上周对21位分析师调查的预估中值，日经指数.N225预计将在2014年底前升至18,000点，周三该指数收于15,515.06点。
市场观察人士表示，投资者将继续买入出口类股。受助于日圆疲软，出口企业的获利情况在下一财年料将进一步改善。
美元兑日圆走强，因此前公布的一系列美国经济数据表现强劲。
美元兑日圆周四交投于102日圆附近，接近5月创下的五年高点103.74日圆。
“日本市场可能在明年上半年表现强劲，日经指数或许会测试20,000点关口，”SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太称。他预计日经指数在2014年6月达到19,000点，是全部受访者给出的预估值中最高的。
根据受访者预估中值，日经指数截止2014年年中将达到16,000点。
但日股不太可能全面上涨。Starmine数据显示，日经指数225个成分企业中，有五分之一的获利可能出现停滞或下滑。
交易商称需要关注汽车、电子以及通货再膨胀类股--如金融和房地产公司，因为他们预计日本央行会进一步放宽货币政策。
**潜在风险**
其他市场人士仍对风险因素保持警惕，包括政府明年4月将消费税从5%上调至8%后，消费可能放缓。
“(上调消费税)可能会打压企业和家庭支出，”三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示。
“除非政府出台措施应对上调消费税的负面影响，否则消费者信心可能下滑，或许引发股市调整。”
预估也反映了这种不确定性，分析师对明年年底日经指数的点数预估值介于9,000到19,200点之间。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透首尔4月7日 - 韩国科技业巨擘三星电子周五预测公司第一季将录得逾三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆体芯片)需求支撑。
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。