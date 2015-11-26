日本将出台多种措施以降低人口下降的速度

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透东京11月26日（记者 Stanley White） - 日本将采取措施阻止孕妇骚扰、增加日间护理中心的数量、允许更多员工休产假，从而降低人口下降的速度、提振经济。
本政府本周日推出意在改善国内需求的政策，首相安倍晋三还将向最贫困的退休人员提供一定金额的现金救济。
“安倍经济学的第二阶段是加强儿童保育和福利，从而改善经济，”安倍与内阁部长们开会后说道。
安倍周四称，政府将更加注重儿童保育、福利和财富再分配，这可能有助于打消对其政策没有落到实处的指责。
内阁府官员周四称，政府明年将向议会提交超过10个法案，试图将生育率从目前的1.42提升至1.8，并使老人照养更加便易。
法案将制定措施针对孕妇骚扰问题，并让非正规员工更容易休产假，扩大不育治疗补贴以及增加养老院的收容力。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。