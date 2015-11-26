日本将出台多种措施以降低人口下降的速度

路透东京11月26日（记者 Stanley White） - 日本将采取措施阻止孕妇骚扰、增加日间护理中心的数量、允许更多员工休产假，从而降低人口下降的速度、提振经济。

本政府本周日推出意在改善国内需求的政策，首相安倍晋三还将向最贫困的退休人员提供一定金额的现金救济。

“安倍经济学的第二阶段是加强儿童保育和福利，从而改善经济，”安倍与内阁部长们开会后说道。

安倍周四称，政府将更加注重儿童保育、福利和财富再分配，这可能有助于打消对其政策没有落到实处的指责。

内阁府官员周四称，政府明年将向议会提交超过10个法案，试图将生育率从目前的1.42提升至1.8，并使老人照养更加便易。

法案将制定措施针对孕妇骚扰问题，并让非正规员工更容易休产假，扩大不育治疗补贴以及增加养老院的收容力。（完）