日本反垄断机构调查佳能收购东芝医疗设备部门的交易--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月30日 - 据熟悉情况的一位消息人士说，日本反垄断机构正在对佳能(7751.T)收购东芝(6502.T)旗下医疗设备部门的交易进行调查，因其可能违反了信息披露规定。
佳能拒绝置评。佳能是在3月中旬同意以6,655亿日圆(65亿美元)收购Toshiba Medical。
由于未获授权向媒体透露信息，这位消息人士要求匿名。
由于东芝急于在3月底上财年结束的结账之前筹到资金，因此以非正统的方式安排该业务的出售，以便在该交易获得监管机构批准前就可计入出售所得。
当时一些反垄断专家及会计专家曾对这个交易结构提出质疑，但他们也承认此一交易或许并未违反任何规定。
东芝一名发言人周四表示，公司当时曾向专家谘询这项交易，公司认为从法律角度来看，医疗设备部门出售过程没有任何问题。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。