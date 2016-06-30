日本反垄断机构调查佳能收购东芝医疗设备部门的交易--消息

路透东京6月30日 - 据熟悉情况的一位消息人士说，日本反垄断机构正在对佳能(7751.T)收购东芝(6502.T)旗下医疗设备部门的交易进行调查，因其可能违反了信息披露规定。

佳能拒绝置评。佳能是在3月中旬同意以6,655亿日圆(65亿美元)收购Toshiba Medical。

由于未获授权向媒体透露信息，这位消息人士要求匿名。

由于东芝急于在3月底上财年结束的结账之前筹到资金，因此以非正统的方式安排该业务的出售，以便在该交易获得监管机构批准前就可计入出售所得。

当时一些反垄断专家及会计专家曾对这个交易结构提出质疑，但他们也承认此一交易或许并未违反任何规定。

东芝一名发言人周四表示，公司当时曾向专家谘询这项交易，公司认为从法律角度来看，医疗设备部门出售过程没有任何问题。(完)