日本“强烈抗议”俄罗斯在太平洋千岛群岛军演

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透东京8月13日（记者 Elaine Lies） - 日本周三“强烈抗议”俄罗斯在两国存在主权争议的太平洋岛屿进行军事演习。
自二战结束以来，日本与俄罗斯一直因千岛群岛（日本称北方四岛）领土争端关系紧张。这一争端令两国没有签署正式的和平条约。
安倍曾试图与资源丰富的俄罗斯搞好关系，并希望与俄罗斯举行对话。俄罗斯的军演对安倍的这一努力构成打击。
“在北方四岛进行这样的军演令人完全无法接受。”安倍对记者说道。
日本外务省在声明中称，向俄罗斯驻东京大使馆提出“强烈抗议”，称军演“极度令人失望”。
日本在这次演习开始时就已经表示抗议，周三重申了对演习的反对立场。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）