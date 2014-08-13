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时事要闻 | 2014年 8月 13日 星期三 17:51 BJT

日本“强烈抗议”俄罗斯在太平洋千岛群岛军演

路透东京8月13日（记者 Elaine Lies） - 日本周三“强烈抗议”俄罗斯在两国存在主权争议的太平洋岛屿进行军事演习。

自二战结束以来，日本与俄罗斯一直因千岛群岛（日本称北方四岛）领土争端关系紧张。这一争端令两国没有签署正式的和平条约。

安倍曾试图与资源丰富的俄罗斯搞好关系，并希望与俄罗斯举行对话。俄罗斯的军演对安倍的这一努力构成打击。

“在北方四岛进行这样的军演令人完全无法接受。”安倍对记者说道。

日本外务省在声明中称，向俄罗斯驻东京大使馆提出“强烈抗议”，称军演“极度令人失望”。

日本在这次演习开始时就已经表示抗议，周三重申了对演习的反对立场。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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