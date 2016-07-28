日本政府拟进行约7万亿日圆直接支出 为刺激计划融资--消息

路透东京7月28日 - 据两位知情人士周四告诉路透，日本政府计划进行约7万亿(兆)日圆(670亿美元)的直接财政支出，帮助为总计超过28万亿日圆的经济刺激计划融资。

这一规模仅为总计划的四分之一，可能令一些市场人士感到失望，毕竟总计划规模如此之大，相当于国内生产总值(GDP)的5%以上。

上述消息人士称，总方案中还包括6万亿日圆的财政贷款和投资计划，旨在刺激诸如磁悬浮列车线建设等民间开支；方案将于下周二由安倍内阁批准。由于计划尚未最终确定，上述消息人士要求匿名。

消息人士还称，剩余的15万亿日圆将来自半官方金融机构，这些机构将向民间企业提供贷款、贷款担保和补贴。

继本月取得重大的选举胜利后，安倍晋三指示政府草拟一份刺激方案，以扶持被疲软消费和投资拖累的经济。(完)