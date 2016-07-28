日本政府拟进行约7万亿日圆直接支出 为刺激计划融资--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月28日 - 据两位知情人士周四告诉路透，日本政府计划进行约7万亿(兆)日圆(670亿美元)的直接财政支出，帮助为总计超过28万亿日圆的经济刺激计划融资。
这一规模仅为总计划的四分之一，可能令一些市场人士感到失望，毕竟总计划规模如此之大，相当于国内生产总值(GDP)的5%以上。
上述消息人士称，总方案中还包括6万亿日圆的财政贷款和投资计划，旨在刺激诸如磁悬浮列车线建设等民间开支；方案将于下周二由安倍内阁批准。由于计划尚未最终确定，上述消息人士要求匿名。
消息人士还称，剩余的15万亿日圆将来自半官方金融机构，这些机构将向民间企业提供贷款、贷款担保和补贴。
继本月取得重大的选举胜利后，安倍晋三指示政府草拟一份刺激方案，以扶持被疲软消费和投资拖累的经济。(完)
(编译 刘秀红/孙国玉；审校 李春喜/许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。