项目完成率低 日本太阳能发电梦碎

* 补助措施核准的22,068兆瓦太阳能发电量，仅18%上网

* 日本将因而必须进口更多煤炭及燃气

* 多项因素造成投入营运项目偏低

路透东京11月19日 -日本太阳能开发商未能如期完成规划项目，将使日本发电业者一年增加近35亿美元成本，增加进口煤炭及燃气供应发电。

2011年日本福岛震灾摧毁民众对核能的信心后，日本政府指望以太阳能协助填补电力供给的缺口。在政府努力游说民众相信重启核电厂的安全性之际，日本的核子反应堆陆续关闭。

为鼓励太阳能投资，日本政府一年多前推出优惠补助措施，开发商纷纷提出计划，发电量相当于21座核子反应堆。

在西班牙及英国等国的经验中，补助措施刺激太阳能开发大增，补助支出导致政府财政吃紧。日本的情况却是开发商难以顺利完成项目，形成强烈对比。

产业专家指出，从太阳能补助措施快速取得获利的机会，吸引许多投机型开发商，但他们缺少在日本完成项目所需要的经验及专门技术。

“这是淘金热的领域，”太阳能项目顾问公司White & Case的律师ArthurMitchell指出。“各种丝毫不具专业的阿猫阿狗都一窝蜂投入。法令规章并没有任何资格规定。完全没有。”

获得政府审查为符合补助资格的项目之中，目前只有不到五分之一向电网供应发电，产业观察人士指出，开发商所面临的问题包括缺乏资本、电网容量限制、土地使用许可问题、等待日本厂商设备供应、以及缺乏合格技术人员等等。

太阳能项目最多可以在三年内完成，因此有一些仍在建设之中。不过消息称超过一半的获批项目可能永远不会建设。

一位不愿公开身份的东京太阳能产业咨询师表示：“这当中有很多将不会建成...如果三年内(到3月时获批的项目)有30-40%建成，那就是不错的了。”

为了应对太阳能缺口，日本的公用事业公司正在重新转向液化天然气(LNG)和煤炭进口。自福岛事件以来，日本的LNG和煤炭进口量已触及新高，在日本连续15个月贸易逆差中，这占到了很大一部分。

**涌入日本市场**

这次失败伤害了日本太阳能市场。由于欧洲需求饱和，光伏板供应商曾将日本视为一个正在增长的替代市场。

需求低于预期可能会对中国晶科能源(JKS.N)、加拿大Solar(CSIQ.O)等光伏企业构成压力，因为随着这些企业在欧洲的业务减少，他们拓展日本、中国和美国市场。

日本的光伏面板生产商同样也可能受到影响，比如夏普(6753.T)、Showa Shell Sekiyu(5002.T)，还有Ulvac (6728.T) and Ishii Hyoki(6336.T)等光伏设备供应商。

**产业阴影**

据日本经济产业省数据，截至7月，自2012年7月实行补贴政策以来所批准的22,068兆瓦光伏发电量，只有3,916兆瓦入网供电。

经产省在9月时对规模400千瓦以上已获核准的太阳能项目进行检讨，试图找出到底是什么原因使得许多项目无法完成。官员说这项检讨正在对回覆的内容进行分析中。

业界观察人士说，主要的原因在于两种能力之间的落差--有实力取得经产省批准，但却不见得有实际建造能力。

“从成本、设计和其他政府许可而言，在取得经产省批准和项目可行性之间并无关联性，”太阳能开发商PacificaCapital K.K.总裁Seth Sulkin说。

“许多拿到经产省核准的项目之所以无法进行建设工作，系因它们设计在森林或高山上，并没有考虑到其他事情，只是取得许可而已。”

在未开发土地上建设项目，必须取得林业相关当局的批准。申请者必须保留多达35%的绿地，这给项目造成一项门槛，甚至可能使其无疾而终，因为超过20%的产能设计变更，有可能导致丧失经产省补贴许可。

根据规定，当再生能源商获批准的项目开始投产时，日本公用事业必须向他们收购一定比例的电力。

但在项目有后续进展的地方，却也面临接通日本电网的局限。

北海道电力(9509.T)因电网容量不足，已经对大型太阳能项目产量设下限制--北海道有广大无人居住的平原，最适合设置大型太阳能面板。

另外，根据当地媒体报导，东京已经调降太阳能补贴，因其将鼓励投资其他再生能源。(完)

(编译 蔡美珍/王洋/李婷仪 审校 杜明霞/李爽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。