日本一季度GDP超预期 刺激效果显现（更新版）

(新增分析师评论及细节)

* 第一季GDP增长0.9%，优于路透调查预估的增长0.7%

* 民间消费和出口上扬，资本支出令人失望

* 分析师预期第二季经济将持续成长

记者 Tetsushi Kajimoto/Kaori Kaneko 编译 王冠中/郑茵

路透东京5月16日 - 日本1-3月经济成长优于预期，且呈现一年来最快扩张速度，因在日本首相安倍晋三推行的积极货币和财政政策刺激下，民间消费强劲，且出口上扬。

然而，日本内阁府周四公布的数据显示，企业投资未能跟上脚步，来确保经济持续扬升。

日本第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，高于路透调查分析师预估的成长0.7%。环比年率则为成长3.5%，高于美国第一季GDP环比年率的成长2.5%。

此为安倍晋三12月底上任后第一个完整的季度数据，被视为是其日本经济复苏计划的第一份综合成绩单。强劲的数据将帮助安倍保持很高的支持率，直到7月参议院选举。

第一季经济增势主要反映了内需增长背后的预期改善带来的心理影响。分析师预期内需和出口将会实现增长，安倍寄希望于此来协助经济摆脱持续20年的通缩。

“个人消费非常强劲，出口表现也优于预期。股市上扬，再加上薪资增长的预期，现正推动消费，”东京三井住友资产管理的资深分析师Hiroaki Muto称。

欲浏览日本GDP对比图，请点选(link.reuters.com/ryk52t)

在经济中约占60%比重的民间消费增长0.9%，与预期相符，且为连续第二季上升，反映出消费者信心转好，部分因为股市表现强劲。

出口因日圆/美元回落至四年半低点而受到提振，为GDP成长贡献了0.4个百分点，尽管日圆走软导致进口物价上升。

不过，第一季的资本支出情况令人失望，下降了0.7%，与上升0.7%的预估背道而驰，暗示企业景气虽有改善，但日本企业依然保持谨慎，对增加投资犹豫不决。

消费者支出可能因能源和进口商品涨价而受到抑制，除非夏季这一次奖金派发足以弥补可支配收入的下降。

安倍晋三尚未提出其经济战略承诺中的促增长改革计划。但政府增加支出以刺激经济，央行也计划将日本公债持有量提高一倍，这些已大大提振了消费者和企业信心，令日圆/美元大幅下挫，日股自去年11月安倍首次推出其经济计划以来已经上扬了70%。

“安倍经济学”是否能让日本重现20年来难得一遇的经济持续强劲复苏，这一点还不明确，但分析师预期当经济料将保持当前一季的成长动力，受益于公共投资、日圆贬值以及美国的经济复苏。

“未来一年左右，经济将强劲成长。现在不仅仅是信心转强股市上涨的问题。有证据表明安倍经济学正在发挥影响，经济拥有了坚实的基础，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。(完)

(编译 王冠中/郑茵 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。