日本第一季经济扩张速度为一年来最快 避开衰退（更新版）

(新增分析师评论)

路透东京5月18日 - 日本第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。

分析师指出，由于民间消费在前一季下滑之后只是微弱回升，所以市场仍预期首相安倍晋三将推迟明年上调消费税的计划。

内阁府周三公布的数据显示，日本经济在1-3月的环比成长年率为1.7%，远高于0.2%的市场预期中值。而上一季则是萎缩1.7%。

许多分析师认为，扣除闰年因素对消费的提振效应，日本经济第一季只是勉强避开了技术性衰退。

“如果考虑到闰年多出一天将GDP环比增速拉高0.3个百分点，经济增长并不像数据所显示的那样强劲，”瑞穗总合研究所的资深分析师Hidenobu Tokuda称。

“这个GDP数据可能给首相安倍晋三施压，促使其决定推迟明年上调消费税，并推出至少5万亿日圆(450亿美元)的额外财政刺激方案。鉴于增长疲弱以及通胀较低，我预计日本央行7月将进一步宽松政策。”

日本经济财政大臣石原伸晃在数据公布后告诉记者，虽然经济继续温和反弹，政府仍将准备灵活采取政策措施，应对诸如市场震荡、新兴市场需求疲软等风险。

数据显示，GDP中占比为60%的民间消费在第一季增长0.5%，较市场预期中值高出一倍多，因居民增加了在电视、食品、饮料和休闲方面的开支。但上述反弹力度尚未扳回上季0.8%的降幅。

国内和海外需求均分别为GDP贡献0.2个百分点增幅，部分得益于出口增长0.6%。

1-3月GDP较前季成长0.4%。

政府官员曾表示，安倍将决定是否推迟定于明年进行的消费税上调，该数据对于这一决定至关重要。

该数据也是在七国集团(G7)领导人峰会召开前公布。安倍下周将在日本西部主持G7峰会，他希望促成各方就全球采取协同政策以刺激增长的必要性达成一致。

日本经济在去年第四季度陷入萎缩，因薪资增长缓慢打击民间消费，此外新兴市场需求疲软和强势日圆也令出口受到冲击。

安倍在2014年将消费税从5%上调至8%，导致经济陷入衰退，促使安倍将第二次上调消费税至10%的时间推迟18个月。(完)