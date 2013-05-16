日本第一季GDP较前季成长0.9%

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京5月16日 - 日本周四公布的政府数据显示,1-3月经济较前季成长0.9%，为连续第二季扩张，主要因政府积极经济政策带动民间消费。
分析师原本预估第一季经济会成长0.7%。第四季修正后为成长0.3%。
日本第一季GDP环比年率为成长3.5%，分析师预估中值为成长2.8%，超过同期美国经济2.5%的增速。
浏览完整表格，请参看日本内阁府网站(here)。(完)
(编译 李爽; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。