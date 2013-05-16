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国际财经 | 2013年 5月 16日 星期四 08:39 BJT

日本第一季GDP较前季成长0.9%

路透东京5月16日 - 日本周四公布的政府数据显示,1-3月经济较前季成长0.9%，为连续第二季扩张，主要因政府积极经济政策带动民间消费。

分析师原本预估第一季经济会成长0.7%。第四季修正后为成长0.3%。

日本第一季GDP环比年率为成长3.5%，分析师预估中值为成长2.8%，超过同期美国经济2.5%的增速。

浏览完整表格，请参看日本内阁府网站(here)。(完)

(编译 李爽; 审校 张明钧)

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