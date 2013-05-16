日本第一季GDP较前季成长0.9%

日媒称苹果考虑竞购东芝芯片事业

路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。