焦点：日本第二季GDP料小幅下修为持平 因资本支出不振

路透东京9月2日 - 路透调查结果显示，日本4-6月当季经济成长数据料小幅下修为持平，因当季资本支出下滑，凸显出当前季度复苏力道温吞的看法。

上月的公布的初估值显示，第二季经济成长几近停摆，环比年率仅成长0.2%，因强势日圆及疲弱需求对出口及资本支出构成打击。

路透调查17位分析师结果显示，平均预估日本4-6月当季国内生产总值(GDP)成长率料为持平，远低于第一季的环比年率成长2.0%，不过第一季数字是受到闰年效应影响。

4-6月当季经济料较上季持平，和初估一致。

分析师预期，当季经济任何的反弹都将是温和的，因近期出口、工厂生产以及家庭支出数据都疲弱，突显日本经济的脆弱。

“经济要仰赖政策措施，透过公共工程扩张和低利率带动的楼市投资，来抵消民间需求疲弱的影响。”伊藤忠经济研究所(Itochu Economic Research Institute)首席经济学家武田淳(Atsushi Takeda)说道。

“难以看到会有自主性的经济回升。除非海外经济改善且日圆涨势减缓，否则我们必须对经济触及新低的风险保持警惕，直到计划中的经济刺激措施完全落实到实处。”

调查显示，作为GDP主要成份的资本支出，预计在第二季下降0.4%，与初估值一致。

内阁府将于当地时间周四上午8:50(周三2350GMT)公布修正后的GDP数据。

财务省同时公布的另一项数据，可能显示日本7月经常帐盈余2.090万亿(兆)日圆(202.3亿美元)。

那将高于6月的9,744日圆盈余，并将是连续第25个月录得国际收支盈余，受助于海外投资收入、外国游客和贸易顺差。(完)