焦点：日本第二季GDP成长环比年率小幅上修 但依然增长乏力

特写：中国开发商再掀海外借款潮 为到期债务再融资
路透香港1月16日 - 继最近几个月一连串的国际债券发行活动之后，中国的房地产开发商目前又纷纷进入海外贷款市场，为今年要到期的数以十亿美元计债务再融资。
路透东京9月8日 - 日本内阁府周四表示，4-6月经济成长速度快于初步预估，资本支出和库存数据上修，不过国内外需求疲软料将拖累当前一季的经济成长。
内阁府公布，4-6月经济成长环比年率上修为0.7%，初值为成长0.2%。在这一季当中，日圆强势以及需求疲弱影响了出口和资本支出。
日本经济在当前一季亦显增长乏力，近期公布的出口、工厂产出以及家庭支出数据也都较为疲弱。
一些分析师称，在安倍政府全面实施上月公布的刺激计划之前，除非海外经济改善且日圆涨势消退，否则日本经济在今年晚些时候可能表现得步履蹒跚。
经济展望温和，将使日本央行继续承受进一步放宽政策的压力。央行将在9月20-21日会议上对刺激计划的效果进行全面评估。
路透访问的分析师预估中值为，第二季国内生产总值(GDP)环比年率料持平。
第二季经物价调整的实质GDP较前季成长0.2%，初值为持平。
第二季资本支出修正后较前季减少0.1%，初值为减少0.4%。
第二季库存对GDP的贡献修正后为0.1个百分点，初值为略微拖累。
在经济中占比约60%的民间消费增长0.2%，与初值相同。
将这些项目加总，内需为增长贡献了0.4个百分点，初值为0.3个百分点。净出口则将增长推低了0.3个百分点。
在经济增长几近停滞，通胀率下降进一步脱离日本央行2%目标的情况下，多数分析师预期该央行本月将放宽政策。
日本央行总裁黑田东彦周一暗示已做好进一步宽松政策的准备，无视部分人士对货币刺激效果已达极限的担忧。(完)
(编译 郑茵/张若琪/陈宗琦；审校 龚芳/许娜/白云)
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