焦点：日本第三季GDP在出口带动下加速成长 但内需前景疲弱

2015年8月19日，日本东京一港口装卸集装箱的桥吊。 REUTERS/Issei Kato

路透东京11月14日 - 日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。

周一公布的政府数据凸显出日本依赖出口的国内经济复苏可能脆弱。与此同时，特朗普意外赢得美国总统大选加剧了全球经济前景的不确定性。

日本内阁府公布数据显示，第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。

“虽然出口反弹，但民间消费和资本支出仍疲弱。日本经济并不如2.2%的增速数据显现的那么强劲，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

“中国经济以及特朗普的贸易政策都带来风险。我们需要继续关注下行风险，”德田秀信称。这番言论也呼应了决策层的疑虑。

第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，路透调查分析师预计为增长0.2%。

外部需求对GDP成长率贡献0.5个百分点，因出口较前季上升，而进口因日圆升值、油价下跌及内需疲弱而下降。

外需对GDP的贡献程度为2014年4-6月当季以来最大，因出口增加2.0%，创下一年来最大增幅，受惠于智能手机零组件出口增加等可能的一次性因素。

占GDP约六成的民间消费增长0.1%，增幅与第二季持平，部分是因为台风和坏天气打压了消费者支出。这也让外界更加担心安倍经济学的刺激效果尚未传导至家庭，原因是薪资增长疲软。

“当前经济中存在一些弱点，但就业和薪资在继续改善，经济保持温和复苏，”日本经济财政大臣石原伸晃在声明中称。

“中国及亚洲其他新兴市场的经济成长放缓，对日本经济构成下行风险。我们必须对这些风险以及全球经济的不确定性和金融市场动荡给予关注。”

日本第三季资本支出持平，第二季为下降0.1%，对全球经济前景的担忧以及日圆再度上扬打压企业投资。

数据还显示，第三季GDP平减指数较上年同期下降0.1%，为2013年第四季以来首次同比下降。(完)