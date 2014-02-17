日本第四季经济保持扩张 但增幅不及预期

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 第四季GDP增长0.3%，预估为增长0.7%
* 民间消费增长0.5%，预估为增长0.7%
* 净出口仍拖累成长
* 资本支出不及预期
路透东京2月17日 -日本第四季国内生产总值(GDP)增长低于预期，因消费者支出、企业投资和出口令人失望，显示在消费税上调前经济动能正在消退。
周一公布的数据显示，10-12月当季经济较前季成长0.3%，远低于预估中值增长0.7%，7-9月当季亦为成长0.3%。
第四季经济连续第四个季度扩张，为日本经济三年多来最佳表现。
但去年底经济增长停滞的迹象可能令决策者感到担忧，他们在2013年推出了史无前例的财政和货币刺激举措，旨在激发经济可持续复苏。
分析师仍预计，本季度经济将加速增长，因消费者在4月上调消费税前会增加支出，但出口低迷令人对经济前景感到担心。
NLI基础研究所齐藤太郎称，“鉴于4月消费税上调前的突击消费主要显现在当前季度，我并不太担心国内需求。更令人忧虑的是出口，即便日圆贬值对提振外部需求有一定的作用。”
最近几个季度出口增长一直乏力，部分由于亚洲市场需求下滑，但这也是因为日本企业将工厂迁往海外。
内阁府数据还显示，日本第四季GDP环比年率为成长1.0%，亦低于预估中值的增长2.8%，而美国同期增长环比年率为3.2%。
10-12月资本支出成长1.3%，为两年来最快增速，但仍低于市场预估中值1.9%。迄今为止资本支出一直是日本经济复苏中的薄弱环节。
上述数据为近来经济动能减缓的迹象再添一笔。之前一项受到密切关注的资本支出领先指标也显示，企业因担心消费者支出，今年可能更为审慎。
第四季民间消费较前季增长0.5%，低于预估中值的增加0.7%，暗示消费税上调前的需求潮不如预期强劲。民间消费占经济的60%左右。
日本政府4月将把消费税自5%调高为8%，消费者赶在上调前购买汽车、房屋和耐久财(耐用品)。
外部需求拖累经济增长0.5个百分点，市场原预估为拖累0.4个百分点。外部需求对经济的贡献度为负值，部分是因为日本内部需求扩大，使进口提高。
然而部分分析师担心，净出口今年可能拖累经济成长，因企业持续在日本以外找寻低成本的生产中心，也就是从日本的出口会减少。
新兴市场近期动荡，也令担忧外部冲击会殃及出口。
日本央行总裁黑田东彦曾驳斥有进一步宽松货币的需要，因认为消费者物价正稳步走向2%的通胀目标，且海外经济体也在复苏。
外界普遍预期，日本央行在周二结束政策会议时，料维持其以每年60-70万亿(兆)日圆步伐扩大基础货币的承诺。(完)
(编译 张荻/张若琪 审校 徐文焰/张涛)
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