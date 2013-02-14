日本第四季经济较前季萎缩0.1% 为连续第三季萎缩

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透东京2月14日 - 日本周四公布的政府数据显示,10-12月经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,表明日本仍难以摆脱温和衰退.
分析师原本预估第四季经济会扩张0.1%.第三季修正后为萎缩1.0%.
日本第四季GDP环比年率为下降0.4%,分析师预估中值为成长0.5%,同期美国经济为下降0.1%.
"日本经济可能暂时显示一些疲软迹象.但随着日央行宽松货币政策,经济紧急刺激计划发挥效果以及全球经济预期温和复苏,之后日本经济也可能恢复温和复苏,"日本经济财政大臣甘利明表示.
浏览完整表格,请参看日本内阁府网站(here).(完)
(编译 李爽; 审校 张涛/张荻)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。