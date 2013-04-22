日本积极刺激措施恐有扰乱新兴市场之虞

记者 Steven C. Johnson/Daniel Bases 编译 王冠中/梁睿雪/王翔琼

路透纽约4月19日 - 在日本央行推出积极刺激措施后，原本稳步流入新兴市场的资金可能转变成滔滔洪流，因为日本投资人可能会向外追逐较高收益，但部分发展中国家可能无福消受。

让人担忧的是，大量海外资金流入，可能会使得这些市场过热，引发物价上扬，并推高汇率，进而令该国的出口品过于昂贵，同时也吸引较低价的进口品，可能打击当地生产商。若它处有更好的收益，这些一夜间暴增的资金也可能在转瞬间消失。

早在日本央行4月4日宣布向经济注资1.4万亿美元以摆脱长年停滞情况之前，全球投资人就已经在大买墨西哥、俄罗斯等国的债券。汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，第一季时，全球流入新兴市场本地货币计价债券基金的规模为两年来最大。

日圆今年以来已挫跌15%，日本股市则上涨28%，促使部分日本投资人在近几个月将资金转回国内。但分析师表示，由于日本存款和债券收益低，因此日本投资人对海外资产的胃口会再次扩大。

“还是有很多资金可能会离开日本，”花旗集团汇市策略师Steven Englander称。“有部分会进到新兴市场。”

美银美林估计，日本散户投资人约持有16.8兆美元资产，其中存款和现金规模略超一半。

美银在近期给客户的一份报告中称，在强劲成长和高利率的诱惑下，新兴市场“可能吸引这些存款的一大部分。”

对于美国联邦储备委员会(美联储)和日本央行等央行挹注的新资金将会涌入新兴市场的担忧，是本周华盛顿20国集团(G20)财经首脑会议的关注焦点之一。

G20在会后公报中称，将“留心”长期货币刺激举措的副作用。

“根据央行的职责，货币政策应用来确保国内物价稳定，并持续支持经济复苏，”该声明称。

**寻找收益**

IMF表示，过去五年中，新兴经济体对全球经济成长的贡献占到近四分之三。

这引发资金大量涌入当地的本币基金，据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)称，资金流入规模在2013年第一季就超过167亿美元，是这个相对而言较新的领域两年多以来最大的资金流入规模。今年头三个月，资金也流入硬通货基金，但规模只有去年第四季的一半。

尽管2013年迄今为止的收益令人失望，但资金仍然继续流入。本币计价的债券基金下跌1.05%，同期硬通货计价的债券基金也跌去2.2%。

欲浏览日本资金流动图表，请点选：(link.reuters.com/hyn47t)

2012年末，流入持有外国资产敞口的日本投信基金的资金猛增，但投资者在2月和3月却从海外大规模汇回资金。日经指数.N225大涨的部分原因在于日圆走疲预计会提振日本大企业的出口营收。

不过野村分析师预计“投信基金的动能将逐渐恢复，因为散户对风险的容忍度显然已经提升。”近期财务省公布的数据显示，3月流入这些投资信托基金的资金规模触及七个月高位。

然而新兴市场资产仍然具有吸引力，因为与处于纪录低位的日本利率相比，新兴市场资产的收益率相对较高。墨西哥、巴西、俄罗斯和南非公债的收益率(殖利率)要比日本公债高出300-900个基点。

“如果你认为美国投资者渴求回报，别忘了，我们进入低利率时期才五年时间。而日本的低利率已经持续了20年，”Clark资本管理集团总裁Brendan Clark说。“他们肯定要去寻找收益。”

诚然，几乎肯定有相当一部分资金会流向美国公债市场。就算美国公债收益率接近纪录低点，10年期美国公债1.70%的收益率也要比可比日债高出1个百分点。

有些投资者称这对部分新兴市场的影响不大。

据理柏数据，有日本资金流入的新兴市场债券中，规模占比最高的国家是土耳其、印尼和墨西哥。投资于巴西债券的日本国内基金直到2012年底都有强劲的资金流入表现，但之后三个月却出现资金外流。

日本对侧重于货币的基金、即双层基金(double-decker fund)的兴趣，在自2010年到达高峰下滑后开始复苏。理柏日本的数据显示，这类基金第一季的资金流入规模增至近7,760亿日圆(79.1亿美元)，为2011年第三季以来的最高流入规模。其中关注巴西雷亚尔和土耳其里拉表现的基金吸引力最大。

**潜在阻力**

不过，渴望增持新兴市场敞口的全球投资者必须谨慎行事。资金过多流入可能在一些新兴市场引发通胀和动荡，他们的政府会在既有措施的基础上，再祭出资本管制和外汇干预作为回击。

过去五年，拉美吸引了4,000亿美元外国投资进入金融市场，而本币升值过度会损及本地出口商。

日本央行总裁黑田东彦周四表示，没有看到“新兴国家出现”资产价格泡沫的迹象，但称刺激措施“可能会通过资本流入等途径影响新兴经济体。”

理柏的数据显示，2010年涌入巴西，推动雷亚尔连续触及高点的资金洪流中，约有约260亿美元来自日本专注于货币的投信基金。当时他们是被高达12.5%的巴西利率所吸引。

但巴西利率自那以后连连下滑，但周三从7.25%上调到了7.5%，因巴西试图遏制通胀。据理柏数据，流入关注雷亚尔的日本基金的资金第一季增至29.3亿美元，为2011年第三季以来的最大季度流入规模。

新一波资金流入浪潮也可能考验决心变革的墨西哥政府对实现利率自由浮动的承诺，不过有些人指出，墨西哥利率相对较低，流入该国的资金规模应该不会有巴西那么大。

“相较巴西当局经历的噩梦，墨西哥当局会睡得安稳些，”纽约野村证券分析师Yujiro Goto称。(完)

(译文审校 李爽/白云)

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