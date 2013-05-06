日邻国乐见安倍经济学 但审慎应对

路透印度大诺伊达5月5日 - 在日本祭出空前举措来振兴其疲弱经济后，亚洲新兴国家准备应付大量流入的资金，但大数人相信低廉资金和日本经济走强的好处会大过于风险。

日本央行上个月推出1.4万亿美元以终结近20年经济停滞和通缩局面的计划，令全球市场大为吃惊。

“我们必须慎防资产泡沫积聚。通胀压力略有升高，”亚洲开发银行常务董事Rajat Nag在年度会议上表示。

尽管包括日本央行总裁黑田东彦等人表示，他们将会注意对新兴国家带来非计划中的溢出效应的迹象，许多人希望日本扩大消费的好处能盖过资产泡沫、通胀及日圆贬值的竞贬效应等风险。

他们并表示，亚洲将可望从日本企业投资及日本首相安倍晋三经济计划所带动的基础建设中获益，但强调需要监控资本流入对金融和经济稳定所造成的风险。

以泰国为例，其担心泰铢因资本流入增加而升值，将会损及出口导向的经济。

“如果泰铢像几周前那么强劲，我有充分的理由感到忧虑，”泰国财长Kittiratt Na-Ranon说。

不过，他反对采取资本管制措施来控制资本流动，而是认为泰国也许该考虑降低利率并与邻国合作，利用资本流入帮助那些依赖于进口商品的计划筹措资金。

在标准普尔将菲律宾债信评级提高至投资级之后，菲律宾也面临本币升值的压力。不过日本机构投资者持有的菲律宾股票和债券仅占2.8%。

菲律宾没有采取资本管制的做法，而是考虑放松银行体系中的外汇管制并偿还部分外债来调控资本流动。

央行总裁泰谭柯表示，发达国家的超低利率意味着决策者只能更多地依赖于非常规手段，并通过投资实体经济来吸收资本流入。

“单靠利率政策已不再够用，”他表示，“必须动用其它工具。”

“不少人忧虑日本货币政策可能对其他经济体造成影响，对此我表示理解，”日本财务大臣麻生太郎说。但他补充说，并未直接听到其他国家的此类忧虑。

标准普尔首席全球经济学家Paul Sheard说，日本央行“早就应该”采取行动了。

“如果日本能够摆脱通缩，如果安倍经济学的整体实施取得成功，潜在经济成长率获得提升，日本经济恢复活力，那是件好事。对日本有利，对本地区有利，亦可惠及全球。”(完)

(编译 戴素萍/郑茵; 审校 张荻/李爽)

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