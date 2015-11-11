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国际财经 | 2015年 11月 11日 星期三 11:59 BJT

日本央行总裁黑田东彦称暂时将维持QQE政策以对抗通缩

路透东京11月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，该央行暂时将维持大规模刺激计划不变，日本还在努力实现2%的通胀率目标。

他还对国会表示，日本央行的刺激计划已经帮助大幅改变了家庭和企业的物价预期。

“我们的政策承诺就是要提高通胀预期，摆脱日本的通缩观念，”黑田东彦表示。“我们的物价目标对于结束通缩至关重要。”(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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