日本央行总裁黑田东彦称暂时将维持QQE政策以对抗通缩

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，该央行暂时将维持大规模刺激计划不变，日本还在努力实现2%的通胀率目标。
他还对国会表示，日本央行的刺激计划已经帮助大幅改变了家庭和企业的物价预期。
“我们的政策承诺就是要提高通胀预期，摆脱日本的通缩观念，”黑田东彦表示。“我们的物价目标对于结束通缩至关重要。”(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。