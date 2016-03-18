日本央行1月会议讨论了扩大QQE和实施负利率--会议记录

路透东京3月18日 - 日本央行周五公布的会议记录显示，央行委员在1月会议上讨论了再度扩大资产购买规模，但最终采取了负利率计划。

日本央行1月决定维持质化及量化宽松(QQE)计划，并对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率，以防止金融市场动荡损害企业信心并导致通缩局面迟迟难以终结。市场对此举感到震惊。

日本央行货币政策委员会的九名委员中，有四名反对负利率决定，怀疑它能对经济产生多大的刺激作用。此举后来遭到批评，因未能提振股市，也未能阻止日圆升值。

会议记录显示，央行委员在1月政策会议上提出了两个选项，一个是扩大资产购买计划，另一个是在资产购买计划基础上增加负利率举措。

会议记录显示，委员会选择了后者，这一举措的提倡者称，在QQE中加入负利率政策后，一旦需要再度放宽政策时，日本央行就有了一个新的政策工具。

“许多委员称…负利率将使日本央行从量化、质化和利率角度采取额外货币宽松举措，”会议记录显示。

“其中有一位委员认为，理论上讲，日本央行可能通过实施负利率，强化组合拳产生的恢复平衡作用，提高货币宽松举措的效果，”会议记录显示。

这位委员补充称，日本央行已根据一些欧洲国家的经验，充分了解负利率政策效果及相关问题。

会议记录显示，对央行决定持异议者认为，负利率有可能被市场解读为央行即将用尽政策弹药的信号。

一位反对者表示，“本次会议提出的政策框架十分复杂”，有可能在市场和公众中引发困惑和焦虑。

另一位反对者称，日本央行采用负利率或许导致“与外国央行竞相进一步下调负利率”。

日本央行在随后的3月会议上维持政策不变，但下调对经济的预估，暗示其准备在必要时推出进一步刺激措施，以期实现2%的通胀目标。

日本央行2013年4月启动QQE刺激措施，承诺每年购买50万亿(兆)日圆(4,500亿美元)的公债。该央行在2014年10月扩大QQE，将公债购买规模增加至80万亿日圆。(完)