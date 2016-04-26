日本政府拟提出45亿美元追加预算 支应震灾支出--消息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京4月26日 - 消息人士指出，日本政府正在准备一份逾45亿美元的追加预算，用于本月南部地区地震灾区重建，但央行不太可能会对灾区银行业者提供任何豁免措施。
消息人士周二向路透表示，日本政府正在准备一项逾5,000亿日圆追加预算，希望在6月1日国会本次会期结束前生效。
日本南部九州地区的地震，造成约50人丧生，至少5,000栋房屋损坏。
但财务大臣麻生太郎向国会表示，经济受损情况尚未达到需要搁置明年4月调高消费税计划的程度。
“我认为我们目前还不到这种程度。”麻生太郎周二说。不过他还表示，对经济的冲击有可能比预期来得大。
由于全球需求疲软、日圆升值对出口造成冲击，以及消费低迷，日本经济濒临衰退边缘。政府正考虑提出财政刺激举措。
日本央行在周四结束的两日政策会议，可能讨论经济是否需要进一步的货币刺激。
日本央行总裁黑田东彦周二也受邀至国会发言，他并未直接提到货币政策。
但黑田东彦表示，他认为对于在地震后存在捐款和补贴金流入的金融机构，没有必要对其免除负利率。
“负利率只适用于金融机构超额准备金中的很小一部分，因此大多数金融机构从央行得到了利息收入，”黑田东彦对国会表示。(完)
(编译 蔡美珍/张若琪 审校 高琦/杜明霞)
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