日本熊本强震导致多家企业暂停南部厂房运作 尚无重大损失

路透东京4月15日 - 日本熊本周四发生强震后，本田汽车(7267.T)及索尼(6758.T)等日本制造业者周五暂停南部工厂生产作业，以检查是否遭受任何损害。

本田表示，尚未决定位于熊本市附近的摩托车厂何时恢复生产。

索尼在熊本附近设有一座生产智慧手机影像感测晶片工厂，索尼表示已停工等待检查。三菱电机(6503.T)及普利司通(5108.T)的工厂也都暂时停工。

这些公司表示，初步尚未收到任何严重损失报告。

丰田汽车(7203.T)表示，已经取消熊本附近一座Lexus组装厂及两座零件厂的周五轮班，公司正在确认当地的供应商是否能够持续提供零部件。(完)