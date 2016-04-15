日本熊本强震导致多家企业暂停南部厂房运作 尚无重大损失

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月15日 - 日本熊本周四发生强震后，本田汽车(7267.T)及索尼(6758.T)等日本制造业者周五暂停南部工厂生产作业，以检查是否遭受任何损害。
本田表示，尚未决定位于熊本市附近的摩托车厂何时恢复生产。
索尼在熊本附近设有一座生产智慧手机影像感测晶片工厂，索尼表示已停工等待检查。三菱电机(6503.T)及普利司通(5108.T)的工厂也都暂时停工。
这些公司表示，初步尚未收到任何严重损失报告。
丰田汽车(7203.T)表示，已经取消熊本附近一座Lexus组装厂及两座零件厂的周五轮班，公司正在确认当地的供应商是否能够持续提供零部件。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。