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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 11:24 BJT

日本东北部发生震级为5.8级地震

日本气象厅称，日本东北部周三夜间发生地震，初步测定震级为5.8级，不过没有发布海啸预警。日本东北部地区在两年前遭遇9级地震重创，并引发巨大海啸。当日稍早，在东京以南约180公里处日本东海岸附近岛屿发生地震，震级初步测定为6.2级。路透

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