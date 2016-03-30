日本部分信托银行将开始对机构客户实施负利率--消息

路透东京3月30日 - 据熟悉情况的消息人士称，部分日本信托银行将开始对资产管理公司等机构客户实施负利率。

包括三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下的信托银行--三菱UFJ信托银行以及三井住友信托控股(8309.T)旗下的主要银行--三井住友信托银行在内的信托银行已通知客户，计划对投资者的储蓄信托合同收取费用。

三井住友信托银行将对所谓的“无利息货币信托”收取0.1%的费用。其他信托银行业向客户表示，负收益将转嫁至投资者的储蓄。

三井住友信托银行的发言人说，该行已开始向客户解释一项“反映信托管理成本”的计划。未能立即联系到三菱UFJ信托银行置评。

在日本央行的负利率政策导致活期存款的利率降至略低于零的水平后，很多机构投资者已将短期资金转移到这些信托账户中。活期存款是机构投资者的传统投资工具。

对于资产管理公司和养老基金等机构投资者而言，对货币信托实施负利率是又一个令人头疼的问题。机构投资者目前正面临仍能获得正收益的低风险投资工具不断减少的问题。

这也是日本金融机构迈出的重大一步。由于担心会令客户不安，日本的金融机构仍不愿对客户实施负利率。

日本银行业到目前为止还没有对储蓄账户实施负利率，不过一些分析师预计，银行业终归会将负利率的成本传给部分大型企业客户。(完)