日本评等确认为A 评等展望稳定--惠誉

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)
香港4月7日(惠誉)--惠誉确认日本长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“A”，优先无担保本币债券评等亦确认为“A”。长期发行人违约评等展望稳定。
日本国家上限评等确认为“AA”，短期外币发行人违约评等确认为“F1”。
日本发行人违约评等为“A”反映以下几个影响评级的关键因素：
压制评等的主要因素是政府债务高企且仍在增加。惠誉预计，到2016年底，政府一般公债总额与国内生产总值(GDP)之比将达到245%，在所有被评级的国家中最高。惠誉的预估显示，到2020年，日本公债与GDP之比将稳定在247%左右，未比当前水平高出很多。但是，债务高企以及名义经济增长疲弱，导致这些预估非常容易受经济或金融冲击的威胁。
日本政府手中还握有大量资产。截至2015年底的一般政府金融资产价值约为GDP的112%，其中包括相当于GDP的31%的官方总外汇储备。不过，惠誉在评估政府偿付能力时，看重的是总负债水平。此外，日本净债务也很高且还在继续攀升。经济合作暨发展组织(OECD)估计，日本截至2015年底的净金融负债相当于GDP的132%，在OECD成员国中与意大利(评级为BBB+/展望稳定)并列第二高。日本净负债与GDP之比在1995-2015年期间的升幅为OECD国家中最高，达到87个百分点，高于希腊(73个百分点)和葡萄牙(70个百分点)。
惠誉预估2016年日本一般政府预算赤字相当于GDP的4.8%，低于2011年时的峰值8.8%。然而在与国际货币基金组织(IMF)对经周期调整的基础预算赤字(CAPB)对比后会发现，日本在增强结构性预算状况方面的进展落后于其他发达经济体。日本CAPB在2010-2015年期间下降2.2个百分点，而发达经济体的平均降幅为4.1个百分点，美国为6.4个百分点。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。