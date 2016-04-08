日本评等确认为A 评等展望稳定--惠誉

(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)

香港4月7日(惠誉)--惠誉确认日本长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“A”，优先无担保本币债券评等亦确认为“A”。长期发行人违约评等展望稳定。

日本国家上限评等确认为“AA”，短期外币发行人违约评等确认为“F1”。

日本发行人违约评等为“A”反映以下几个影响评级的关键因素：

压制评等的主要因素是政府债务高企且仍在增加。惠誉预计，到2016年底，政府一般公债总额与国内生产总值(GDP)之比将达到245%，在所有被评级的国家中最高。惠誉的预估显示，到2020年，日本公债与GDP之比将稳定在247%左右，未比当前水平高出很多。但是，债务高企以及名义经济增长疲弱，导致这些预估非常容易受经济或金融冲击的威胁。

日本政府手中还握有大量资产。截至2015年底的一般政府金融资产价值约为GDP的112%，其中包括相当于GDP的31%的官方总外汇储备。不过，惠誉在评估政府偿付能力时，看重的是总负债水平。此外，日本净债务也很高且还在继续攀升。经济合作暨发展组织(OECD)估计，日本截至2015年底的净金融负债相当于GDP的132%，在OECD成员国中与意大利(评级为BBB+/展望稳定)并列第二高。日本净负债与GDP之比在1995-2015年期间的升幅为OECD国家中最高，达到87个百分点，高于希腊(73个百分点)和葡萄牙(70个百分点)。

惠誉预估2016年日本一般政府预算赤字相当于GDP的4.8%，低于2011年时的峰值8.8%。然而在与国际货币基金组织(IMF)对经周期调整的基础预算赤字(CAPB)对比后会发现，日本在增强结构性预算状况方面的进展落后于其他发达经济体。日本CAPB在2010-2015年期间下降2.2个百分点，而发达经济体的平均降幅为4.1个百分点，美国为6.4个百分点。(完)