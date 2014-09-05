日本推进稀土供应保障计划 降低对中国稀土的依赖

路透墨尔本/东京9月5日 - 日本正在推进一项稀土供应保障计划，希望在四年之内使国内至少60%的稀土需求依靠中国以外地区的供应。稀土是生产智能手机、电脑和汽车的重要原料，日本希望降低对稀土最大出产国中国的供应依赖。

日本希望最早本月签订协议，从印度采购四种轻稀土；还为一个澳洲稀土矿和澳洲Lynas (LYC.AX)在马来西亚建立的加工厂提供了融资。

日本保障稀土供应的计划还造就了一家哈萨克斯坦合资企业，循环使用电池和发动机磁铁中的稀土，甚至在太平洋海床勘探稀土资源。中国目前的稀土产量约占全球产量的90%。

日本采购的稀土几乎都直接或间接地来自中国。自从2010年中国因岛屿主权争议而减少向日本出口稀土，之后又限制对全球的出口以保护本国稀土资源以来，日本一直在努力寻找新的供应源。

“对于日本来说，寻找中国以外的稀土资源至关重要，”经济产业省矿业和自然资源部门官员Akira Terakawa称。

和印度的协议将能满足日本15%的需求。路透根据一家稀土交易商提供的日本需求和增长数据估算，如果Lynas能按协议增加产量，到2018年日本预计可以通过中国以外地区满足60%以上的稀土需求。

2018年日本需求料约为18,000吨。Lynas每年向双日株式会社(2768.T)供应8,500吨，印度能提供2,500吨。

上述印度项目由印度原子能部(Indian Department of Atomic Energy)下属机构与日本丰田通商株式会社(8015.T)联合进行。丰田通商一发言人称，项目旨在生产铈等稀土成分。

他表示，两家公司正在商讨商业条款，不过协议时间尚未确定。(完)

(编译 王颖/王丽鑫；审校 徐文焰)

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