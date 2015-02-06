日本通缩疑虑挥之不去 地产股成票房毒药

路透东京2月6日 - 日本推出多项刺激经济政策以重振资产价格，股市普遍因此走升，但投资人对于地产股避之唯恐不及，不相信地产景气已经迈向复苏。

日本央行于2013年4月祭出首轮宽松措施后，东证(TOPIX)不动产业指数.IRLTY.T随之跳升，投资人原先期望安倍经济学中推出的连串货币及财政政策，将会打败通缩；过去20年来，日本物价几乎毫无增长。

尽管日本有零星的区域地产价格上升，但地产股则是跌跌不休，自2013年高点以来已经下挫近20%。去年10月日本央行推出新一轮的刺激政策，仅给地产股带来短暂提振。其跌势反映消费者物价前景看淡。损益两平通胀率、亦即投资人根据通胀保值债券收益率预期的通胀水准，已从2014年的1.4%高点下滑至约0.8%。

投资人尚未完全放弃安倍经济学，他们将资金投入制药.IPHAM.T及食品.IFOOD.T等防御型类股；今年以来制药类股在东京股市中名列前茅。本周制药类股指数创下历史新高，较2013年底大涨27.7%。食品类股同期涨幅为20.8%，尽管部分业者为日圆贬值导致进口成本上升所苦。

东京Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma表示，“或许这可以看出市场人士对于货币政策的的信心或预期...目前无法预期日本央行总裁黑田东彦坚持的目标能够达成。”他拒绝透露他投资组合中管理的股票有哪些。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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