焦点：负利率支撑日本房市热度 成为经济黯淡中罕见亮点

路透东京8月26日 - 日本4-6月住宅投资增速创下五年来最高之后，房市热度料将趋缓，但由于日本央行的负利率措施，房市拉动消费者支出及就业的正面效果，有可能会持续至明年。

尽管日本央行今年推出的负利率政策备受争议，尤其令银行业者处境不利，但结果证明，对于首次购房族群及希望为抵押贷款安排再融资的屋主，负利率政策大受欢迎。

长期疲软的房地产物业价格上扬，促使一些民众决定提早下手买进，应该会提振家电及家俱等耐用品的需求--这正是打破日本通缩心态的处方。

“我们的家俱销售十分不错，”无印良品连锁店所属的零售制造商良品计划(7453.T)发言人大栗麻理子表示。良品计划预计截至2月的年度营业利润成长10%。

“房市是原因之一，不过我们用了很多年来改善对家具销售员的培训。我们感觉家具行业的增长有更大的空间。”

内阁府上周公布的数据显示，4-6月民间住宅投资跳增5%。这是GDP报告中少有的亮点。数据显示，由于出口和资本支出疲弱，日本的GDP增长陷入停滞。

“只要当前的低利率环境持续，房地产市场就可以继续增长，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki说。

“这是一个有关日本经济正在脱离通缩的一个明显信号。”

**低利率引爆买兴**

尽管日本不能完全依赖房地产投资来取得经济增长，但相关的耐用品支出应该会支撑整体消费。抵押贷款的再融资利率下降，也使得家庭的可支配收入提高。

日本最大银行集团旗下的三菱东京日联银行已将10年期固息抵押贷款的基础贷款利率降至纪录低位0.5%，并称今年的再融资申请量约高出三倍。

其主要竞争对手瑞穗银行收取0.65%，三井住友银行收取0.7%。两家银行均公布再融资申请量强劲增长。

过去三年间住房价格一直在上涨，不光是在三大主要城市，一些二线城市也不例外。分析师认为，这将使首次购房者担心以后可能要支付更多。

据日本住宅金融支援机构(Japan Housing Finance Agency, JHF)，今年1-3月当季，国内银行未偿付抵押贷款规模增至119万亿(兆)日圆(1.2万亿美元)，创下该机构1989年开始追踪相关数据以来的最高纪录。

“负利率不会改变，这是会支撑楼市的一个结构性因素，”第一生命经济研究所分析师Takuya Hoshino称。

“相关产业将从中受益，例如建筑、零售和家电产业。”

4-6月当季，家庭消费仅增长0.1%，但剔除耐用品支出的消费则为持平。

虽然该行业是一个亮点，但料不会维持近期的增长步伐。

东京、名古屋和大阪6月新建公寓较上年同期下降16.3%，5月为下滑14.8%。部分地区住宅空置率上升，以及未售公寓库存增加，也显示出市场动能正在放缓。

“公寓贷款呈现增长，但空置率也在上升，我对此有些担心，”瑞穗总合研究所资深分析师Yusuke Ichikawa表示。

“7-9月市场将难以以4-6月同样的速度继续扩张。”(完)