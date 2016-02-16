（修正）焦点：日本炼油业整固将令产能大降 主导油市的时代终结

2013年1月30日，日本东京以南的川崎一家炼油厂烟囱里冒出的蒸气。 REUTERS/Toru Hanai

(更正：小标下面第一段应为“日本炼油业”，而非“日本石油冶炼业”。调整标题措辞。)

路透东京2月16日 - 日本炼厂的原油消耗量一度占到全球石油产出的10%左右，而现在的炼油产能正在以超出任何国家的速度萎缩，令油市的一个主导时代宣告结束，同时又加大了日本对从邻国进口燃料的依赖性。

基于路透和业内高管、分析师、政府官员以及供应商讨论所得出的分析，随着五家最大炼油企业中的四家即将合并，预计到2020年日本炼油产能可能仅剩320万桶/日，到2030年将进一步减至230万桶/日。日本可能需要依靠从中国和韩国进口燃料，而日本与中韩两国存在长期历史遗留问题。

根据BP世界能源统计年鉴(Statistical Review of Energy)的数据，日本炼油产能在1982年达到最高的560万桶/日，同年全球石油产量为5,730万桶/日。

是石油以及日本将原油炼制为汽油和柴油等运输和工业燃料的能力，铸造了这个国家的现代经济。从1965年到1972年的经济鼎盛期，日本的炼油产能增长一倍多，达到460万桶/日，此间的国内生产总值(GDP)平均增幅高达9.25%。

“他们是亚太区炼油方面的先锋队，(但)此后慢慢被中国和印度所取代，”Wood Mackenzie驻新加坡亚太炼油研究高级经理Suresh Sivanandam称。

“以往没有哪个国家削减产能的幅度有这么大，”Sivanandam表示。

BP数据显示，2008年，日本炼厂产能为每日465万桶，仅次于美国、中国和俄罗斯，在全球名列第四。2014年日本的产能降至每日370万桶，首次被印度超过。

现在日本炼厂从日益减少且老龄化的人口中争夺业务；由于汽车能源效率提高、以及油电混合动力车的兴起，能源的消费量愈发减少。

**能源安全**

日本炼油业的衰落将影响国际油市，这个重视长期合约、以及培养关系以维系合约的客户，将让位于中国和印度更看重现货、也更灵活的交易商。

分析师和官员对路透表示，这个转变对中东原油供应商的打击最大。

Sivanandam称，这样粗暴地削减炼厂产能，可能会使日本面临更加依赖运输燃料进口的局面。

Sivanandam说，“他们每日将必须进口20-30万桶汽油，这并不是理想的状况，”尤其是在夏季开车高峰。

日本经济产业省的一项预估显示，至2020年时日本汽油消费量将达每日83万桶。根据此预估，上述进口量届时将相当于汽油需求的约36%。

日本所有的石油消费需求都是仰赖进口。一位日本高级官员表示，政府不介意以燃料进口取代原油进口。

该官员称，炼厂目前有充裕的闲置产能，未来也是如此，因为产业将跟上石油消费人口变少的现实情况。

能源谘询机构FGE创办人Fereidun Fesharaki说，虽然日本可应付其对汽油进口的依赖，但关闭炼厂仍构成其他能源安全问题。

“你关闭的是那些效益较低、生产较多燃料油的炼厂，”他说，并称在福岛核灾导致核反应炉关闭之后，燃料油填补了电力生产的初期缺口。

“所以，万一再度出现核问题的时候，你必需要有燃料油。这是一个被多数人忽略的极重要问题。”

日本萎缩的炼油产业图表： reut.rs/1PEpE3P

亚洲石油需求图表： reut.rs/1PTVsb2 (完)