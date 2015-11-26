日本经团连称若政府推进全面改革 则未来三年企业支出将大增

路透东京11月26日 - 日本最大的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)周四表示，如果政府实施全面改革，包括迅速调降公司税率，那么未来三年的资本支出可能将增加14%至81.7万亿(兆)日圆(6,660.7亿美元)。

经团连是在提交给内阁部长与企业领袖会议的一份文件中作出上述预估的。

这一支出规模将是自全球金融危机以来的最高水准。

此时日本首相安倍晋三正不断向企业施压，要求增加投资并提薪以刺激经济增长，因为安倍此前推出的货币刺激、公共支出和改革三项举措仍未明显奏效。

“我们能否实现良性增长周期，要取决于资本支出和薪资增长情况，”安倍晋三在一次联合会议上表示，“我非常赞赏商界表现出的立场，希望他们能够稳步落实下去。”

经团连表示，将敦促取得强劲业绩的企业在明年春季的劳资谈判中提供比今年更大的加薪幅度，旨在帮助政府尽快实现3%的名义经济增长率。

经团连会长榊原定征也要求政府尽快降低有效公司税率至30%以下。目前日本的公司税率属发达国家中最高之列。

“我们希望下财年税率能降至30%以下，且希望能尽快降至25%。如果能早日实现，将可加速投资，”他对记者说。

政府在本财年已将公司税率从去年的34.62%降至32.11%，并计划下一财年进一步降至31.33%。

安倍称，下财年公司税的降幅将比计划中的大，为税率尽早降至30%以下铺平道路。他要求企业进行合作，帮助政府获得公司税改革所必需的税收来源。

自从安倍在2012年12月上任以来，日本企业拥有的现金水位已经上升。

政府数据显示，2015年3月为止的财年中，企业内部储备为350万亿日圆；相较于两年前的数字是300万亿日圆。

相比之下，目前资本支出约为70万亿日圆，在过去三年增加约5万亿日圆，但仍远低于雷曼兄弟倒台引爆全球危机之前的76.8万亿日圆。(完)