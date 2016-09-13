（更正）日本瑞萨电子以32亿美元购入Intersil 聚焦汽车芯片业务

（更正：内文第八段中应为“电源管理芯片”，非“电力管理芯片”。）

路透东京9月13日 - 日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)同意以32亿美元全现金收购美国芯片(晶片)制造商Intersil(ISIL.O)，以配合公司将业务重点重新聚焦汽车芯片的战略。

瑞萨电子由几家日本公司的半导体部门整合而成，五年前福岛地震后得到国家基金和关键客户的救助，自此走上复苏之路，且拥有充裕资金。

“我们设法谈定的价格几乎是上限了，”瑞萨电子CEO吴文精表示。“我们具有互补性。我们可以把产品整合起来打包提供，”他说。

电脑和智能手机是芯片产业的传统支柱，这两个产业成长放缓助推一股追求规模效应的全球性并购浪潮，同时芯片厂商转向汽车电子等领域以促进营收增长。

尽管电动车日渐流行带来提振，瑞萨仍很难保持行业领先地位，因为恩智浦半导体(NXPI.O)和英飞凌(IFXGn.DE)等竞争对手不断壮大和整合。

科技研究企业Gartner的数据显示，去年底瑞萨占有9.1%的市场份额，是全球第三大芯片制造商。

Intersil的芯片被用在工业、移动和基础设施应用程序上，收购该公司将扩大瑞萨模拟芯片的产品组合。

这宗交易还将使瑞萨进入规模达100亿美元的电源管理芯片市场。Intersil一直在研究如何延长电动车用电池寿命等使用效率问题。

吴文精预计，加入这些业务将使营收每年增加1.7亿美元，从而在四到五年时间内收回收购成本。

瑞萨电子控制着全球车用微控制器芯片市场将近40%的份额。该公司希望在2017年6月前完成这笔交易。交易完成后，瑞萨将全面控股Intersil。交易资金来源为现有现金。

瑞萨电子击败美国的Maxim Integrated Products Inc(MXIM.O)拿下这笔交易。消息人士曾告诉路透，瑞萨向Intersil承诺可利用其汽车客户网络，提振汽车相关业务。

在这宗交易周二宣布后，记者未能立即联系上Maxim的主管对此置评。

交易的关键步骤目前将包括通过美国外资审议委员会(CFIUS)的安全调查，CFIUS将对可能涉及国家安全的并购进行审查。

除了工业、移动和基础建设应用程序芯片，Intersil在航天及军事应用芯片的业务也日益扩大。(完)