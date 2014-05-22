日本零售商竞相出招 吸引外国游客

路透东京5月21日（记者 Chang-Ran Kim/Ritsuko Shimizu） - 日本的人口老龄化问题严重，日本零售商正瞄准新的目标人群：外国游客。

得益于日本政府推动旅游业的措施以及日圆走软，过去10年前往日本的外国游客数量翻番，去年首次突破1,000万人次，去年游客在日本的消费额高达140亿美元。

日本的目标是，到2020年东京奥运年，游客数量能进一步翻倍至2,000万人次，这对寻求刺激消费者支出复苏的首相安倍晋三来说是个好消息。日本零售商亦争相通过社交媒体和街头招牌等营销渠道吸引外国游客。

“目前为止，我们是被动地接待外国游客。但随着游客数量大幅增长，我们需要加把劲：无论是语言、设施还是产品选择方面。”百货运营商三越伊势丹(3099.T)执行长Hideyuki Murakami表示。

日本百货店协会周二称，4月全国46家百货商店免税消费额同比飙升54%至60.9亿日圆（6,000万美元），而全国241家百货商店整体销售额下滑12%至4,172亿日圆。

很多游客在旅行时出手大方。16岁的上海高中生Yijia在三越银座店买了9万日圆（890美元）商品，包括一双Kenzo鞋。

“我喜欢来日本吃东西、购物。大家都喜欢东京的食物，包括法国菜。”和母亲同行的Yijia说道。这是她第三次日本之行。

日本观光厅数据显示，去年外国游客1.42万亿日圆（140亿美元）的消费同比增加逾三分之一，虽不足日本民间消费总量的0.5%，但零售商仍深表欢迎，因日本今年4月将销售税从5%上调至8%，影响到国内民众消费。

随着零售商通过社交网站、杂志广告和传统的街头平面广告加强市场营销，吸引游客和商务旅行者的竞争料加剧。

松屋(8237.T)百货银座店的英文灯箱广告以8%全额退税招徕顾客，三越伊势丹和高岛屋(8233.T)等很多竞争对手只提供6.9%的退税。

松屋总经理Takehiko Furuya表示，每个月第一天，很多泰国游客会在松屋百货银座店外排队等待，开门后直奔设计师Issey Miyake设计的Bao Bao包，这些包的零售价在几百美元，在泰国国内很受欢迎。“他们通过某种方法知道那是到货的时间。”

三越伊势丹上个月设立了一个专门针对外国客户的部门。董事长Hiroshi Onishi称，他最终设想拿出三越银座店一层楼针对外国客户。他指出，外国客户可能占今年总销售额的十分之一，所占比例是去年的两倍。

10月1日，化妆品和食品等消费产品也将免税，这可能给日本唐吉诃德(7532.T)等低端折扣店带来提振。唐吉诃德大阪旗舰店接近一半的销售来自海外消费者。

电子产品折扣商必酷(3048.T)与东京Metro地铁联手，向购买东京Metro地铁一日通票的游客提供东京五家必酷店内大多数商品的额外8%折扣。

日本观光厅数据显示，中国、越南和俄罗斯游客平均每人购物消费最多。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。