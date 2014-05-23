日本零售商竞相出招，吸引外国游客

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月21日 - 日本的人口老龄化问题严重，日本零售商正瞄准新的目标人群：外国游客。

得益于日本政府推动旅游业的措施及日圆走软，过去10年前往日本的外国游客数量翻番，去年首次突破1,000万人次，去年游客在日本的消费额高达140亿美元。

日本的目标是，到2020年东京奥运年，游客数量能进一步翻倍至2,000万人次，这对寻求刺激消费者支出复苏的首相安倍晋三来说是个好消息。日本零售商亦争相通过社交媒体和街头招牌等营销渠道，吸引外国游客。

“目前为止，我们是被动地接待外国游客。但随着游客数量大幅增长，我们需要加把劲：无论是语言、设施还是产品选择方面。”百货运营商三越伊势丹 执行长Hideyuki Murakami表示。

日本百货店协会周二称，4月全国46家百货商店免税消费额同比飙升54%至60.9亿日圆（6,000万美元），而全国241家百货商店整体销售额下滑12%至4,172亿日圆。

很多游客在旅行时出手大方。16岁的上海高中生Yijia在三越银座店买了9万日圆（890美元）商品，包括一双Kenzo鞋。

“我喜欢来日本吃东西、购物。大家都喜欢东京的食物，包括法国菜。”和母亲同行的Yijia说道。这是她第三次日本之行。

日本观光厅数据显示，去年外国游客1.42万亿日圆（140亿美元）的消费同比增加逾三分之一，虽不足日本民间消费总量的0.5%，但零售商仍深表欢迎，因日本今年4月将销售税从5%上调至8%，影响到国内民众消费。

随着零售商通过社交网站、杂志广告和传统的街头平面广告加强市场营销，吸引游客和商务旅行者的竞争料加剧。

松屋 百货银座店的英文灯箱广告以8%全额退税招徕顾客，三越伊势丹和高岛屋 等很多竞争对手只提供6.9%的退税。

松屋总经理Takehiko Furuya表示，每个月第一天，很多泰国游客会在松屋百货银座店外排队等待，开门后直奔设计师Issey Miyake设计的Bao Bao包，这些包的零售价在几百美元，在泰国国内很受欢迎。“他们通过某种方法知道那是到货的时间。”

三越伊势丹上个月设立了一个专门针对外国客户的部门。董事长Hiroshi Onishi称，他最终设想拿出三越银座店一层楼针对外国客户。他指出，外国客户可能占今年总销售额的十分之一，所占比例是去年的两倍。

10月1日，化妆品和食品等消费产品也将免税，这可能给日本唐吉诃德 等低端折扣店带来提振。唐吉诃德大阪旗舰店接近一半的销售来自海外消费者。

电子产品折扣商必酷 与东京Metro地铁联手，向购买东京Metro地铁一日通票的游客提供东京五家必酷店内大多数商品的额外8%折扣。

日本观光厅数据显示，中国、越南和俄罗斯游客平均每人购物消费最多。（完）